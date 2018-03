Le groupe Ankama lance une émission “quasi quotidienne” sur Twitch

L’actualité est riche pour le groupe Ankama, qui cumule studios de production cinématographique, d’animation, de jeux vidéo et maison d’édition. Dans un souci de proximité et de communication avec ses publics, Ankama annonce la diffusion d’une émission « quasi quotidienne » sur la plateforme Twitch, spécialisée dans la diffusion en streaming de jeux vidéo joués en live.

Une heure de direct, de 18 h à 19 h, presque chaque jour, c’est le nouveau rendez-vous qu’Ankama propose à ses fans et plus largement à tous ceux qui s’intéressent à ses créations : jeux vidéo PC et mobiles, édition, animation, jeux de plateau...

« Développeurs, artistes, auteurs, game designers, sound designers… se succèderont pour échanger avec eux, répondre à leurs questions, dévoiler des exclusivités, ou tout simplement parler de leur passion. Tous les mois, les community managers organiseront des animations au cours desquelles il sera possible de remporter des cadeaux », indique le groupe Ankama dans un communiqué.

La chaîne Twitch du groupe Ankama sera lancée le 12 mars prochain.

L’actualité du groupe, dont Média Participations est un actionnaire, est très riche en cette année 2018 avec la sortie du film Mutafukaz, adapté de la bande dessinée du même nom de Run.