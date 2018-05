Le groupe Bertelsmann réalise "un bon début d'année"

Aujourd’hui, le groupe allemand Bertelsman publie un communiqué de presse pour dresser le bilan de son premier semestre. En 2017, le groupe devenait propriétaire de 75 % du super groupe d’édition Penguin Random House. Il est également propriétaire de nombreux magazines spécialisés comme Géo ou Gala. Le communiqué fait part d’un optimisme sans faille quant aux prévisions 2018 malgré début d’année un peu timide.



(Lonnon Foster, CC, BY NC 2.0)

(Lonnon Foster, CC, BY NC 2.0)



En effet, au cours des trois premiers mois de 2018, le bénéfice net de Bertelsman a reculé de 13 %, et ce malgré un chiffre d’affaires en hausse de 1,3 % pour atteindre les 3,99 milliards d’euros. C’est le chiffre d’affaires le plus élevé pour un premier trimestre en dix ans, un nouveau record pour le groupe.



Thomas Rabe, PDG de Bertelsman justifie la diminution des bénéfices entre autres à la faiblesse du dollar. Ainsi, malgré ce départ peut encourageant, Bertelsmann et sa firme RTL Group ont maintenu leurs prévisions pour le reste de l’année 2018. Ils visent même une légère augmentation des revenus ainsi qu’une rentabilité stable.





Thomas Rabe considère que le groupe a réalisé un « bon début d’année ». Il explique dans le communiqué : « Au cours des premiers mois de l’année 2018, nous avons continué à travailler pour faire de Bertelsmann une entreprise à croissance plus rapide, plus digitale, plus internationale et plus diversifiée ».



Pour ce qui est des prévisions, il ajoute : « Nous nous concentrons de plus en plus sur la croissance organique et investissons massivement dans nos activités. »