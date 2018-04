Le groupe d'édition Ulverscroft acquiert Oakhill Publishing

Le groupe américain Ulverscroft – éditeur de livres en gros caractères et de livres audio en version intégrale – a acquis la société de livres audio Oakhill Publishing.

La maison Oakhill a été créée par Julian Batson en 2005. Elle offre une grande sélection de livres audio, allant de la fiction historique aux thrillers de crime et de non-fiction. Son fondateur assure qu’il souhaite maintenant prendre du recul afin que l’entreprise puisse « continuer à grandir ».

De son côté, Ulverscroft publie 26 titres audio chaque mois sous les marques Isis Audio, Soundings et Story Sound. La société, basée à Leicester, continuera à publier des livres audio pour adultes et pour enfants sous la marque Oakhill et avec un catalogue des précédents titres disponibles pour les bibliothèques.

« Ulverscroft est ravi de l’acquisition de Oakhill Publishing, sa gamme de titres complète les livres audio déjà publiés au sein du groupe et nous sommes impatients de répandre la joie de ces livres audio aux bibliothèques et leurs utilisateurs partout dans le monde », explique Michele Petty, la directrice générale.