Le groupe Delcourt poursuit sa diversification avec la non fiction

En 2018, le segment Documents, actualités, essais enregistrent une croissance de 6,1 % en regard de 2017, à 106 millions €, pour se placer à la 7e position en valeur. Il est surtout le secteur avec la plus forte progression sur l’an passé, représentant 4,2 % du chiffre d’affaires de l’édition française.Delcourt avait déjà frappé fort en annonçant la création d’une branche littérature française au sein de Delcourt Littérature. Cette dernière ne proposera ses premiers textes qu’au printemps 2020, mais l’acquisition des éditions Marchialy, dès le 1er juillet, conforte une politique nouvelle. C’est la littérature étrangère qui, en 2018, avait d’ailleurs ouvert le bal.Dans un communiqué le groupe annonce donc son intention d’aller toujours un peu plus en dehors des cases et des phylactères : la maison Marchialy avait fait sensation avec Tokyo Vice de Jake Adelstein (trad. Cyril Gay), vendu à plus de 20 000 exemplaires et sorti en février 2016.« La maison, fondée en 2016 par Clémence Billault et Cyril Gay, publie au rythme de quatre ouvrages par an des histoires vraies au long cours portées par une réelle exigence littéraire », indique le groupe Delcourt.Apparentée, philosophiquement, aux éditions du Sous-Sol, Marchialy est avant tout une maison plus littéraire — qui s’est notamment distinguée par les choix opérés de traductions. On se penchera avec délectation sur L’homme qui aimait trop les livres , sorti en fin d’année dernière, pour s'en convaincre (trad. Cyril Gay).Souvent écrits par des journalistes qui s’emparent de l’écriture comme un roman, les livres de Marchialy ont cette spécificité notable : la distinction entre fiction et non fiction ne se pose pas : des ouvrages de marge, aux écritures pulsées — du fait d’un style journalistique, malgré tout travaillé comme s’il s’agissait de fiction.« Remarquée tant pour ses histoires fortes que pour sa fabrication soignée — prise en charge par le jeune artisan du livre Guillaume Guilpart — la famille Marchialy rassemble autour de ses publications des lecteurs de tous horizons qui ont soif d’apprendre le monde qui les entoure en se divertissant », conclut le groupe Delcourt.Le montant du rachat n’a pas été communiqué. La diffusion et distribution de Marchialy était assurée par Harmonia Mundi. Nous attendons des précisions sur ce point.