Le groupe Fnac Darty va faire l'acquisition de l'enseigne Nature & Découvertes

Matt MacGillivray - CC BY 2.0

Pas de risques pour les grandes surfaces culturelles

Le groupe Fnac Darty est présent à travers ses deux principales enseignes, Fnac et Darty, dans respectivement plus de 150 et 200 magasins franchisés ou intégrés, en France. Quant à la franchise Nature & Découvertes, spécialisée dans la distribution de produit naturel et de bien-être, elle est présente à travers 81 magasins en France, auxquels s’ajoutent quatre magasins franchisés.Fnac Darty et Nature & Découvertes exploitent des magasins situés dans des centres commerciaux et sont présentes toutes les deux dans la vente en magasins et en ligne de livres et jouets.Le projet de rachat a donc été classiquement présenté devant l’Autorité de la concurrence afin de déterminer un risque d’éviction de distributeurs concurrents, actuels ou potentiels, qui sont présents dans les centres commerciaux.Dans un premier temps, Fnac Darty n’apparaît pas comme un concurrent proche de Nature & Découvertes. En effet, cette dernière distribue des produits liés au bien-être et à la nature, un concept non répliqué à ce jour par une autre enseigne nationale.De plus, l’Autorité a pu écarter tout risque de concurrence sur les marchés de la vente au détail de livres et de jouets dans l’ensemble des zones de chalandise où sont implantés des magasins Nature & Découvertes.En effet, les parts de marché sur la vente de ces produits restent pour cette dernière très limitées, en comparaison de la Fnac. La Fnac est principalement en concurrence avec les autres grandes surfaces culturelles (comme Cultura, Furet du Nord ou Espaces Culturels E. Leclerc) ou le géant de la vente en ligne Amazon, qui représentent des alternatives crédibles pour le consommateur.L’opération de rachat ne va pas non plus renforcer significativement le pouvoir de négociation de la nouvelle entité auprès des gestionnaires de centres commerciaux. En effet, le renforcement de ce pouvoir aurait pu lui permettre d’obtenir des conditions contractuelles plus favorables pour ses magasins ou plus défavorables pour ses concurrents, voire empêcher l’arrivée d’un nouveau concurrent.Or, après avoir interrogé les principaux gestionnaires de centres commerciaux en France, l’Autorité a conclu que la nouvelle entité ne disposerait pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour cette stratégie d’éviction. C’est ainsi que le projet d’acquisition de la franchise Nature & Découvertes, par le groupe Fnac Darty, est approuvé sans condition par l’Autorité de concurrence.Le texte intégral de la décision sera prochainement publié sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence.