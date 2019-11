Le groupe Pearson élargit son offre de formation avec Lumerit Education

Photo d'illustration - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Alors que la société Pearson mettait un terme à « in Practice » son programme de formation professionnelle en 2010, le géant de l’édition scolaire semble n’avoir jamais cessé de croire à la valeur de l’offre éducative. Il a ainsi lancé Pearson Accelerated Pathways, un programme d’aide aux sociétés pour favoriser des offres de formations adaptées aux besoins de leurs employés, et se retrouve aujourd’hui propriétaire de Lumerit Education.« Pearson s’est engagé à rendre l’éducation plus abordable et accessible afin que toute personne désireuse d’apprendre puisse avoir cette possibilité d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir sa carrière », a déclaré John Fallon, président-directeur général de Pearson.« L’équipe de Lumerit a connu un énorme succès. Ils ont ouvert les portes de l’éducation en proposant un apprentissage flexible et personnalisé qui fonctionne, que vous ayez un emploi à temps plein, que vous soyez père célibataire, ou que vous ayez 18 ans, les programmes s’adaptent à tout profil .»Ryan Yamane le cofondateur de Lumerit s’est aussi félicité de cette transaction : « Il n’existe pas de meilleure façon de continuer à tirer parti du succès de la société que de combiner notre incroyable talent et notre innovation avec la portée et les ressources de Pearson ».Les 70 employés de Lumerit Education rejoindront bientôt les services de formation en ligne de Pearson, en collaboration avec l’équipe Accelerated Pathways. Les programmes Lumerit ont déjà été suivis par plus de 24 000 étudiants à travers 48 pays. Chaque offre de formation tient compte du style d’apprentissage de l’étudiant, mais aussi de ses objectifs, du temps disponible et du budget dont il dispose, afin de les aider au mieux à obtenir leur diplôme.Avec Lumerit Education, Pearson prétend alors élargir son offre de formation. « Nous croyons fortement que là où l’apprentissage se développe, les gens s’épanouissent », conclut le communiqué.