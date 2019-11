Le groupe Penguin Random House s'offre l'oeuvre complète d'Eric Carle

La chenille qui fait des trous, publié en français par les éditions Mijade, traduit par Laurence Bourguignon





Avec plus de 145 millions d'exemplaires vendus, Eric Carle est à la tête d'un petit empire de la littérature jeunesse, lancé avec La chenille qui fait des trous, immense succès publié à l'origine aux États-Unis par... Penguin Young Readers. La boucle est bouclée, en somme.





Le contrat signé entre Eric Carle LLC et le groupe d'édition couvre les droits de plus de 70 livres jeunesse signés par Carle, et devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Mais pas seulement : Eric Carle LLC a étendu les œuvres originales à des pièces de théâtre, des applications et diverses exploitations de licences, notamment pour des denrées alimentaires.



« Mon fils Rolf et moi avons décidé de transférer la gestion de mes livres à l’endroit le plus logique et le plus approprié : le groupe Penguin Random House. Je sais qu'ils poursuivront le travail du studio Eric Carle avec créativité, intégrité et soin. Je suis convaincu que confier le travail de ma vie à Penguin Random House est une bonne décision et profitera à de nombreuses générations de lecteurs pour mes livres », a souligné Eric Carle dans un communiqué.