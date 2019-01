Le groupe ProQuest ouvre des bureaux en Amérique du Sud

(photo d'illustration, Christa (Burns) Porter, CC BY-NC 2.0)

Dans un communiqué, le groupe ProQuest et sa filiale Ex Libris rappellent que des relations commerciales sont engagées depuis plusieurs années avec des bibliothèques d'Amérique du Sud, qu'il s'agisse d'établissements accueillant du public ou intégrés à des universités. Boe Horton, vice-président de ProQuest chargé des ventes, prendra la tête des activités du groupe dans cette région du groupe.C'est donc vers une croissance des activités sud-américaines que se dirige le groupe, avec l'ouverture de bureaux au Mexique, au Chili et en Colombie, qui viendront prêter main-forte aux installations déjà présentes au Brésil.ProQuest annonce au passage l'ajout de la société Grupo Sistemas Logicos, spécialisée dans les solutions informatiques aux bibliothèques, au portefeuille d'Ex Libris, qui fournit des outils basés sur le stockage dématérialisé pour l'éducation supérieure.Le groupe promet ainsi un service plus rapide aux professionnels sud-américains, ainsi qu'un accès renforcé aux solutions qu'il propose. À ce titre, tous les produits ProQuest dont les accès ont été vendus par des sociétés tierces seront progressivement récupérés par le groupe lui-même, pour une gestion directe.