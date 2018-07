Le guide des éditeurs de Bretagne 2018 : près de 80 maisons recensées

Livre et lecture en Bretagne, l'établissement public de coopération culturelle pour la région, propose un nouveau guide des éditeurs de Bretagne pour l'année 2018. Le centre de ressources et outil de coopération qu'est Livre et lecture en Bretagne a recensé près de 80 maisons d'édition sur la région.





(photo d'illustration, Momoly, CC BY-ND 2.0)





« La Bretagne est une terre de lecteurs, c’est aussi et donc un territoire propice à la vitalité éditoriale. Elle se manifeste par la diversité d’entreprises, d’associa ons ou d’ins tu ons présentes sur tous les départements bretons, par la variété des projets, des modes d’organisa on, de produc on et de di usion, par l’hétérogénéité et la richesse des produc ons éditoriales », indique le guide en préface.



Il répertorie ensuite les éditeurs de livres de Bretagne ayant retourné avant le 8 juin 2018 le formulaire de renseignements envoyé pour sa création à Livre et lecture en Bretagne.



D’après les critères nationaux définis par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), les conditions d’intégration au guide ont été les suivantes :

avoir son siège social implanté en Bretagne administrative ;

publier à compte d’éditeur ;

avoir au moins deux ans d’existence ;

publier au moins un ouvrage par an ;

posséder un numéro d’ISBN ;

pratiquer le dépôt légal



Ce guide est consultable et téléchargeable.