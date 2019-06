Le guide officiel du Scrabble revisité, pour éviter les discussions...

De toute manière, j'ai raison - angela n. CC BY 2.0

Pour les aficionados, ce sera Noël : la Fédération internationale de Scrabble francophone vient de délivrer la 8e édition de son guide officiel — qui compte toute de même plus d’un million d’exemplaires déjà écoulés.Cette nouvelle édition est enrichie de plus de 1500 nouveaux mots, de nombreux régionalismes et mots de la francophonie élargissant les possibilités de jeu, indique-t-on. En outre, un dictionnaire répertorie les quelque 65.000 mots admis, avec leur catégorie grammaticale, les féminins et les pluriels et, pour les verbes, un renvoi à un tableau de conjugaison.L’officiel fait également mention de toutes les graphies pour les mots possédant plusieurs orthographes, de même qu’il fournit des définitions concises pour les mots difficiles. Enfin, de nombreux régionalismes et les mots de la francophonie sont recensés — Afrique, Belgique, Canada, Suisse.En annexe, sont proposés le règlement officiel du Scrabble Duplicate et celui du Scrabble classique. Une nouvelle version de l’application accompagnera la sortie du livre, pour les plus technophiles.L’officiel du jeu Scrabble — Larousse — 9 782 035 962 461 – 30 €