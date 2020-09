Le haut-commissaire au plan François Bayrou attentif aux “enjeux culturels”

Photographie : François Bayrou, en 2017 (Jacques Paquier, CC BY 2.0)

Le fameux plan évoqué dans l'intitulé de la fonction prise en main par François Bayrou n'est autre qu'un plan de relance, destiné à redresser l'économie et favoriser l'emploi après la crise liée à la pandémie de Covid-19. La création du commissariat général du plan remonte à 1946, par Charles de Gaulle, avec pour objectif évident de sortir le pays des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation.Supprimé en 2006, le commissariat général du plan est finalement devenu France Stratégie, en 2013, une institution rattachée à Matignon, citée dans le décret publié ce 2 septembre 2020. L'article 1 du texte évoque clairement la mission de François Bayrou, et confirme que la culture fera aussi partie de ses prérogatives : « Il est institué un haut-commissaire au plan, chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. »Le prochain Conseil des ministres, qui doit officialiser la nomination de François Bayrou, devrait permettre d'en savoir plus sur son action. Sa lettre de mission sera d'ailleurs rédigée par le président de la République lui-même.Contrairement à ce qui avait été espéré, a priori, par François Bayrou, ce dernier est bien rattaché à Matignon et au Premier ministre Jean Castex. Plus précisément, « pour sa gestion administrative et financière, au secrétariat général du Gouvernement », indique le décret. Les conséquences de ce choix pour les mandats de l'homme politique restent à déterminer...