Le Horla de Maupassant : découvrez le manuscrit de cet étrange mal

C’est une créature, invisible, qui vient hanter les jours et les nuits d’un narrateur effrayé. Et à mesure que passent les heures, c’est la folie qui se profile, inéluctable. Le Horla, qui se nourrirait d’eau et de lait, aura-t-il eu raison d’un narrateur définitivement perdu ?Le manuscrit que proposent Les Saint-Pères se compose de 35 feuillets où « l’écriture vive, rapide et facilement déchiffrable de Maupassant court sur les pages avec de rares corrections et ratures ».Tout semble d’ailleurs attester d’une parfaite maîtrise du sujet et du texte : un nouvelliste hors pair, qui avait son œuvre en tête, longuement mûrie, avant de la rédiger.Le document a été enrichi de 17 aquarelles signées Mélanie Roy, illustrant le manuscrit que Maupassant avait fait parvenir à la comtesse Potocka en 1884. La lettre qui accompagnait son livre est également reproduite en fin d’ouvrage.Anticipant les critiques de la presse, qui allaient le prendre pour un fou, Maupassant écrivait : « À leur aise, ma foi, car je suis sain d’esprit et je savais très bien, en écrivant cette nouvelle, ce que je faisais. C’est une œuvre d’imagination qui frappera le lecteur et lui fera passer plus d’un frisson dans le dos, car c’est étrange. »La nouvelle fut publiée en 1886, dans une première version, révisée l’année suivante.« En 1884, Guy de Maupassant occupe un appartement au quatrième étage du 83 rue Dulong, dans les Batignolles. C’est dans ce trois-pièces encombré de bibelots et de piles de livres qu’il a écrits un très grand nombre de ses nouvelles et de sa correspondance, dont une lettre envoyée à la comtesse Emmanuela Potocka au mois de janvier, dans laquelle il feint une crise de folie et d’angoisse. Grâce à la librairie lyonnaise Autographes des siècles, et à son fondateur Julien Paganetti, les deux feuillets de cette lettre fort troublante ont été reproduits à la fin de l’ouvrage », indique l’éditeur.Le livre, avec son coffret, est proposé pour 140 € — avec un prix de lancement de 120 € — à retrouver sur le site de l’éditeur.