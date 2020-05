Le jeu de tarot, les recettes et le guide des vins de Dalí réédités en beaux livres d’art

Ce 11 mai 2020 a marqué les 116 ans de la naissance de Salvador Dalí. Pour célébrer l’évènement, quelle meilleure nouvelle que celle de la réédition des ouvrages du peintre surréaliste ? Le jeu de tarot, mais également Les Dîners de Gala et Les Vins de Gala, sont de retour sur le marché, annoncent les éditions Taschen.

Taschen est une maison d’édition allemande fondée en 1980, spécialisée dans les livres d’art, de mode, de photographies, d’architecture et de pop culture. La collection Dalí de la maison a récemment fait l’objet d’une réédition.Plus concrètement, le jeu de tarot personnalisé de Salvador Dali dont la première publication remonte à 1984 a été réimprimé. Le coffret reproduit les 78 cartes du jeu de l’artiste espagnol : couleurs ravivées et un livret explicatif qui revient sur la conception du jeu. Un travail de rénovation que l’on doit à Johannes Fiebig, spécialiste du jeu de tarot et de l’interprétation psychologique des symboles.