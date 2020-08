Le jeu vidéo Death Stranding adapté en deux romans

Death Stranding, sorti fin 2019, avait marqué l'industrie du jeu vidéo par ses mécaniques originales, éloignées des attentes des joueurs, et par une distribution haut de gamme : Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux ou encore Guillermo del Toro.Le coscénariste du jeu, Hitori Nojima, de son vrai nom Kenji Yano, signera deux romans qui reprendront la trame du jeu vidéo : le premier tome sera publié en février 2021 par Titan Books. Kenji Yano est un habitué des jeux de Hideo Kojima, puisqu'il avait déjà signé les romans adaptés de la série de jeux vidéo Metal Gear Solid, qui a fait connaitre le créateur japonais.À la manière de l'industrie cinématographique, le jeu vidéo semble désormais aller de pair avec l'édition, en témoignent les nombreux projets d'adaptations : God of War The Division ou Cyberpunk 2077 font l'objet de romans ou de comics...via Comic Book