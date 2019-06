Le jeu vidéo produit par George R.R. Martin se nomme Elden Ring

Capture d'écran du trailer du jeu

Une simple bande-annonce aura suffi à enthousiasmer des joueurs du monde entier, attentifs aux annonces des studios à l'occasion de l'E3, grande convention vidéoludique qui sert de vitrine aux nouveautés. Des rumeurs, ces dernières semaines, faisaient état de la participation de George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, à un jeu vidéo.C'est bel et bien avec le studio From Software que Martin mènera cette collaboration, pour un jeu titré Elden Ring. Peu de détails ont été précisés sur l'histoire ou le système de jeu d'Elden Ring, mais il est désormais sûr et certain que l'univers n'a rien à voir avec Game of Thrones : Hidetaka Miyazaki, tête pensante de From Software, s'est chargé de la création du monde, très orienté fantasy d'après les premières images.À ce titre, Martin est annoncé à la production, mais son rôle n'a pas été plus développé : il pourrait sans doute officier en tant que consultant, pour participer à la construction de l'univers, à sa cohérence et à la création d'une histoire fouillée.Elden Ring est d'ores et déjà annoncé comme le jeu le plus ambitieux de From Software : il s'agirait d'un jeu « open world », où le joueur peut se déplacer librement dans un vaste monde. Ce dernier serait scindé en différents royaumes, que le joueur devrait conquérir.