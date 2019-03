Le journaliste et auteur Brian MacArthur est mort à l'âge de 79 ans

Brian MacArthur est né à Essex (Royaume-Uni) en 1940. Il obtient son premier emploi dans le monde du journalisme à l'âge de 22 ans, en 1962, au Yorkshire Post. Deux ans plus tard, il s’installe à Manchester pour travailler au Daily Mail, puis un an au Guardian, avant de rejoindre le Times en 1967.Au sein de la rédaction du Times, il devient correspondant en éducation puis rédacteur en chef et fondateur du Times Higher Education Supplement, un journal mensuel spécialisé dans le domaine des études supérieures, en 1971.Il quitte son poste en 1976 et devient cette fois-ci rédacteur en chef du Times et rédacteur en chef adjoint du Evening Standard de 1978 à 1979.En 1983, le journaliste est au cœur du scandale des journaux hitlériens. En effet, alors qu'il travaillait pour le Sunday Times en tant que rédacteur en chef adjoint, il avait publié ce qui semblait être, au départ, des journaux intimes du Führer. Ces derniers étaient en réalité des oeuvres du faussaire allemand Konrad Kujau.Après la polémique, il quitte le Sunday Times pour prendre la place de rédacteur en chef du Western Morning News pendant deux ans. C’est alors qu’il a l’idée de créer un nouveau journal national : Today. D’après les rédacteurs du Times, MacArthur avait pour projet « d’adopter la technologie informatique qui permettrait de briser l’étau des syndicats de l’imprimerie, de permettre l’impression en couleurs et de révolutionner Fleet Street [rue où les principaux journaux anglais détiennent leur siège, NDR] ». Le journal est forcé de fermer en 1995 à cause d’un bilan annuel beaucoup trop juste au niveau des ventes.Brian MacArthur a également écrit et édité plusieurs livres sur des thèmes historiques et journalistiques, dont Eddy Shah : Today and the Newspaper Revolution, Deadline Sunday, Surviving the Sword, For King and Country ainsi que The Penguin Book of Modern Speeches. Selon Nielsen BookScan, il aurait vendu à ce jour 58.626 livres pour 664.680 £ (194.824 €).via Wikipedia