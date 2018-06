Le journaliste et écrivain Philippe de Baleine est mort

L'auteur et journaliste français Philippe de Baleine est mort le 7 juin dernier à Paris à l'âge de 96 ans, a annoncé sa fille Marina de Baleine à l'AFP. Auteur de nombreux romans, dont Petites chansons d'un vieux merle moqueur, publié par les éditions de Fallois en 2011, Philippe de Baleine avait également créé la série de L'Inspecteur Buckingham sous le pseudonyme de Margaret Ring.

« Philippe de Baleine est mort chez lui à Paris jeudi 7 juin en fin de journée. Jusqu'au bout il a fait preuve de dignité, de courage et de force » a indiqué la fille de l'écrivain et journaliste à l'AFP. Né en 1921 à Paris, Philippe de Baleine se trouve rapidement une passion pour le voyage, avec des séjours en Afrique centrale, en Amazonie et en Asie.

En tant que reporter, Philippe de Baleine travaille pour les journaux Le Nouveau Candide, Le Journal du dimanche, Marie Claire, Paris-Match ou encore Science et Vie. Il sera d'ailleurs rédacteur en chef de ces deux derniers titres. Son travail de reporter pour Paris-Match l'avait notamment amené à côtoyer Hergé : selon des spécialistes de l'œuvre de Tintin, leur rencontre ne se serait pas très bien passée...

On pourrait en trouver les traces dans l'album Les bijoux de la Castafiore (1962), à travers le personnage de Jean-Loup de la Batellerie, journaliste à Paris-Flash... Avec un photographe, Walter Rizotto, déformation du célèbre Willy Rizzo, ils font les paparazzis et annoncent, à tort, le mariage du Capitaine Haddock et de Bianca Castafiore...

Philippe de Baleine est l'auteur de plus d'une trentaine de romans, la plupart inspiré de ses voyages à l'étranger, comme Le petit train de la brousse (Plon, 1982), Hôtel des Piranhas ou encore Voyage espiègle et romanesque sur le petit train du Congo (Presses Pocket, 1993).L'écrivain signait aussi des romans policiers sous le nom Margaret Ring : sa série L'Inspecteur Buckingham mettait en scène un inspecteur chargé de protéger la famille royale... Les 24 titres de la série ont été publiés par les éditions du Rocher, puis par les éditions Vauvenargues.Philippe de Baleine signait également John Whale, rappelle enfin l'AFP...