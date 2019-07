Le journaliste et écrivain Pierre Péan est mort à l'âge de 81 ans

(Rama — CC BY-SA 2.0)



Pierre Péan était connu pour ses enquêtes approfondies et détaillées qui parfois faisaient polémiques. Il a commencé en tant que journaliste pour l'Agence France-Presse, puis pour l'hebdomadaire L'Express en 1970. Il joue un rôle important dans l'Affaire des diamants, qui sera sa première grande histoire, révélée en 1979 par Le Canard enchaîné. L'affaire, sortie deux ans avant l'élection présidentielle, impliquait l'ancien empereur de Centrafrique, Bokassa Ier, qui aurait offert au président français Valéry Giscard d'Estaing des diamants.



Il obtient son premier grand succès éditorial avec Affaires africaines, publié aux éditions Fayard en 1983, où il dénonce les réseaux mis en place par Jacques Foccart, homme d'affaires et politique français. Son ouvrage le plus célèbre est celui sur la jeunesse de Mitterand, dans lequel il révèle que le président socialiste a reçu la décoration de l’ordre de la Francisque des mains du maréchal Pétain.



Deux ouvrages d'enquêtes sur les médias ont eu un grand retentissement : TF1, un pouvoir, écrit en collaboration avec Christophe Nick et publié aux éditions Fayard en 1997 ; La Face cachée du Monde : du contre-pouvoir aux abus de pouvoir écrit avec Philippe Cohen et publié aux éditions Mille et une nuits en 2003.



En février 2009, la publication d'un livre d'enquête critique sur Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères à l'époque de la parution du livre, Le Monde selon K, déclenche une polémique nationale. Il y dépeint la nouvelle politique menée par Kouchner au Rwanda.



En 2013, il a été décoré comme Chevalier de la Légion d'honneur. Beaucoup de personnes de son entourage lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, notamment Christophe Nick.