Le juré du Nobel de littérature comptera auteurs, critiques et traducteur

C’est un nouveau modèle de cooptation que l’Acacadémie Nobel décide de mettre en place. Après le scandale qui a passablement entaché sa réputation, le jury tente de se redresser. Nouvelles règles, nouvelles approches et, surtout, renouvellement de l’Académie et de son fonctionnement.





Adam Baker, CC BY 2.0



Pour 2019, seule la moitié des votants qui seront amenés à choisir le lauréat du prix Nobel de littérature seront des membres de l’Académie. En effet, la décision de « créer un nouveau comité Nobel » a été prise ce 19 novembre, explique Anders Olsson, secrétaire permanent de l’Académie suédoise.

Mais prise en consultation avec la Fondation Nobel, évidemment. « Ce que j’en comprends, c’est que nous examinerons les candidats pour le prix et en discuterons. Mais j’ignore encore comment cela va se passer. Nous aviserons », déclare Rebecka Karde, crinière littéraire, future participante au prix.

Car l’Académie recevra en effet l’appui de deux auteurs, deux critiques et un traducteur – tous seront Suédois, il ne faut pas non plus plaisanter – qui se joindront aux cinq membres du jury classique pour élire les lauréats. Ce fonctionnement permettra de rattraper l’année 2018, de s’occuper de 2019, mais également durera jusqu’en 2020.

« Le travail de l’Académie suédoise vise à rétablir la confiance », assure Lars Heikensten, PDG de la Fondation Nobel, à l’AP. « Grâce à l’intervention de nouveaux membres indépendants, une distance est créée face aux événements de l’année passée. »

Au cours de l’année, un scandale mêlant l’époux d’une des jurés à une affaire d’agression sexuelle a littéralement fait voler en éclat l’Académie. Depuis, Jean-Claude Arnault, mis en accusation et condamné pour viol, a fait appel de la décision de la cour.

Âgé de 72 ans, il était responsable du Forum, établissement où se retrouvaient des intellectuels, artistes, ainsi que des jeunes femmes. L’établissement était, entre autres, financé par l’Académie suédoise.

Depuis, Lars Heikensten a multiplié les interventions dans les médias, jouant le pompier un peu partout.

Précédemment, il avait déjà expliqué qu’une grande partie des difficultés rencontrées par l’Académie provenait de ce qu’elle était longtemps restée « une institution fermée ». Chose qui aurait contribué à la crise traversée.