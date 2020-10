Le libraire américain Barnes & Noble frappé par une cyberattaque

Photographie : Stock Catalog, CC BY 2.0

Les faits se sont déroulés en fin de semaine dernière : des utilisateurs de la plateforme Nook se sont trouvés dans l'impossibilité de se connecter à leur compte, ont vu leur bibliothèque de livres numériques disparaître, voire peinaient simplement à ouvrir un nouveau livre sur leur dispositif de lecture. Peu après, des boutiques Barnes & Noble ont à leur tour été frappées de problèmes informatiques, notamment des ralentissements ou des difficultés pour encaisser des règlements.Sollicitée à de nombreuses reprises en quelques heures, la firme assurait alors qu'il s'agissait d'une « erreur système », sur laquelle les équipes informatiques travaillaient d'arrache-pied. Dans un message diffusé ce mercredi 14 octobre, la chaîne de librairies révèle qu'elle a été victime d'une cyberattaque le 10 octobre.Plusieurs « accès non autorisés et illégaux à certains systèmes commerciaux de Barnes & Noble » ont ainsi eu lieu, avec un possible vol de données : des adresses email, des adresses postales, des numéros de téléphone et des historiques d'achat auraient pu être dérobés, prévient l'enseigne.Toutefois, poursuit le message de Barnes & Noble, les données financières, cryptées, n'ont pas fait l'objet d'un vol, affirme la société. Elle ne précise pas le nombre de clients potentiellement concernés par ces vols de données, mais prévient les lecteurs : prudence, des campagnes d'arnaques, utilisant les adresses email, pourraient suivre dans les prochains mois.L'ensemble des services de Barnes & Noble ont visiblement été réparés, avec un retour à la normale : le libraire peut s'estimer heureux que le vol n'ait pas dérivé vers une demande de rançon pure et simple, en échange d'un abandon de la cyberattaque...En début d'année 2020, le pôle Éducation et Référence du groupe Editis avait été victime d'une cyberattaque , qui avait touché les sites web d'éditeurs comme Le Robert, Bordas, ou encore Nathan.via Bleeping Computer