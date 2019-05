Le libraire Barnes & Noble ouvre son club de lecture pour Young Adult

NNECAPA Photo Library, CC BY 2.0 NNECAPA Photo Library, CC BY 2.0

Le rendez-vous sera mensuel, et le club de lecture donnera l’opportunité aux jeunes lecteurs – mais pas trop jeunes tout de même – de se réunir pour discuter d’ouvrages. Trois nouveaux auteurs débuteront l’initiative, proposée chaque deuxième jeudi du mois. Le tout se déroulera sous la direction des librairies à travers le territoire, avec des promotions spéciales dans les boutiques et des cadeaux.« Nos clients souhaitent vivement que les clubs de lecture YA se retrouvent hébergés dans nos boutiques », indique Stephanie Fryling, présidente du merchandising. Moralité, la chaîne est heureuse de pouvoir opérer ces sélections chaque mois, et les soumettre aux lecteurs.Aucune précision n’est communiquée quant au choix des titres ni si les éditeurs sont incités à contribuer en achetant cette sélection — nul doute que des accords financiers sous-tendent cette initiative toutefois. Des remises de 50 % sont en effet consenties pour les jeunes lecteurs, durant toute la semaine qui suivra l’opération.Les trois premiers ouvrages retenus sont Again, but Better by Christine Riccio, qui sera proposé ce 7 juin. Suivi de We Hunt the Flame by Hafsah Faiza, qui sera mis à l’honneur ce 11 juillet et Wilder Girls by Rory Power, le 8 août.