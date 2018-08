Le libraire canadien Indigo entame l'année sur les chapeaux de roues

La chaine de librairies canadienne Indigo a partagé ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale 2019, qui s'est terminé le 30 juin dernier. L'enseigne fait état d'une perte de 15,4 millions $, mais ne s'en inquiète pas outre mesure : elle correspond aux investissements réalisés pour la rénovation de plusieurs librairies, mais aussi en perspective d'une installation aux États-Unis...

(Raysonho, CC0)

Vendeur de livres, de jouets et de papeterie, Indigo fait état d'une croissance des ventes de 2,4 % pour le premier trimestre de l'année fiscale 2019. Le chiffre d'affaires atteint ainsi les 205,4 millions $, en baisse par rapport à la même période de l'année précédente, à 206,4 millions $. Si les ventes en ligne connaissent un niveau stable, voire en légère hausse, les ventes en boutique ont chuté, à cause des rénovations de nombreux points de vente et de la fermeture d'autres, pas assez rentables.

À l'inverse, Indigo assure que son programme de rénovation fonctionne à plein régime : les boutiques qui ont bénéficié d'un coup de peinture affichent « une croissance à deux chiffres » précise le communiqué, sans fournir plus de précisions.

« Ce trimestre marque le début de la période d'investissement la plus agressive de notre histoire. Nous faisons d'importants investissements dans notre réseau de vente au détail canadien, nous venons d'ouvrir notre nouveau centre de distribution à Calgary, nous continuons à faire des investissements significatifs dans notre plateforme numérique et nous sommes prêts à ouvrir notre premier magasin aux États-Unis », énumère Heather Reisman, PDG d'Indigo.

Selon elle, cette phase d'investissements a pour effet de réduire la rentabilité du groupe — temporairement, bien sûr. Ainsi, les pertes s'élèvent à 15,4 millions $ pour le premier trimestre de l'année 2019, contre 5,3 millions $ l'année dernière. Si l'écart est important, Indigo rassure les investisseurs en assurant que la société s'en sort sans aucune dette.