Le livre a de moins en moins de poids dans l'économie de la culture

(photo d'illustration, Hernán Piñera, CC BY-SA 2.0)

En 2017, la somme des valeurs ajoutées des différentes branches de la culture atteint les 47,5 milliards €, soit 2,3 % de l'économie française, révèle une étude signée par Laure Turner et publiée par le Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture.Si la presse a indéniablement subi la plus forte baisse, passant de 25 % du poids économique de la culture en 2000 à 11 % en 2017, le livre n'a pas connu de hausse ces dernières années, affichant clairement une tendance à la baisse. La part du livre dans l’ensemble de l’économie est ainsi passée de 0,19 % en 1995 à 0,12 % en 2017. Et la contribution du livre à la croissance est nulle, cette même année 2017.Les croissances les plus fortes s'observent dans l'audiovisuel, l’architecture, les agences de publicité et les arts visuels, note l'étude du ministère de la Culture. Si ces chiffres reflètent une certaine réalité, il faut noter qu'ils ne prennent pas en compte l’activité en France des différents acteurs de l’économie numérique, ce qui inclut, notamment, Amazon, dont l'impact sur l'économie du livre n'est sans doute pas négligeable.En 2016, les secteurs culturels employaient 635.700 personnes, soit 2,4 % de la population active. 7 % de ce total sont rattachés au secteur du livre, soit 43.801 personnes, dont 39 % de non-salariés. L'évolution est négative, entre 2008 et 2016, puisqu'on dénombre 25 % d'effectifs en moins dans le secteur, la baisse la plus importante, même devant la presse (- 24 %).L'intégralité du document est disponible ci-dessous.