Le livre audio dans son lit, c'est le temps des lectures de chevet retrouvé

Le livre audio parvient-il à séduire les Français ? Une étude récente indique que si le format peine encore à convaincre, la relation à l’audio reste forte. D’abord parce que la lecture à voix haute ramène à des souvenirs d’enfance, ensuite, parce que les lecteurs aiment replonger en enfance...





Près de 50 % des Français se souviennent des histoires que leurs parents leur lisaient, et ils sont 9 sur 10 à apprécier qu’on leur raconte des histoires. Les femmes, tout particulièrement – ce qui n’étonnera pas, elles restent les plus grandes lectrices.

Se faire lire un livre à voix haute convaincrait également 50 % des Français, et les 26-45 ans sont les plus sensibles.

Mais alors, livre audio et livre papier, récit ou lecture... Exposés à un extrait audio et écrit, 53 % des répondants auraient préféré l’écoute. Cette dernière est préférée « car elle évoque plus d’émotions, considérée comme moins difficile à suivre et donne davantage envie d’écouter le livre en entier. La stimulation de l’imagination et l’achat potentiel sont par contre globalement homogènes. »



Les principales raisons de préférence de l’écoute sont liées à la voix du narrateur et la qualité de l’enregistrement. Quant aux personnes ayant préféré la lecture, il s’agit principalement d’une préférence pour la lecture en général.

Et pour conclure sur les livres audio à proprement parler, les genres qui seraient les plus à même de séduire sont les romans – de littérature blanche – puis les thrillers SF et les policiers, qui viennent fermer ce top 3. Une nouvelle catégorie fait son apparition, les livres érotiques, qui intéressent 1 Français sur 10 et sont préférés par les plus jeunes ayant entre 18 et 25 ans, ainsi que les hommes.



À ce jour, un tiers des répondants affirme avoir utilisé un livre audio – et chez ceux qui l’ont déjà essayé, ils sont 33 % à envisager de recommencer dans leur lit. C'est dans leur lit également que 51 % de ceux qui n'ont jamais pratiqué le liver audio envisageraient de l'expérimenter.



Proust qui longtemps se coucha de bonne heure aurait-il adoré s'endormir, avec une lecture dans les oreilles ?