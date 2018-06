Le livre brûlant de deux espions d'Inde et du Pakistan

L’ancien général et espion Asad Durrani, chef de la Direction pour le renseignement interservices au Pakistan (ISI) jusqu'en 1992 n’a pas obtenu de certificat de non-objection de la part de l’armée pakistanaise avant la publication de son livre explosif. Co-auteur de The Spy Chronicles : RAW, ISI and the illusion of Peace, il n’est donc plus autorisé à quitter le pays jusqu’à nouvel ordre.









Le roman, rédigé avec A.S. Dulat, ancien chef de l’agence de renseignement extérieur de l’Inde, Research and Analysis Wing et la journaliste Aditya Sinha, met en lumière des informations sensibles pour les deux pays. Il a été publié sans obtenir de certificat de non-objection comme le rappelait le directeur général des relations publiques interservices, le major général Asif Ghafoor.



Dès sa publication par Harper Collins India, le texte a suscité d’importantes polémiques au Pakistan quand plusieurs partis politiques ont exprimé des réserves vis-à-vis de ce dernier. L’ancien premier ministre Nawaz Sharif a même demandé une réunion d’urgence du Comité national de Sécurité pour traiter du litige.



Et pour cause, deux anciens chefs espions de deux pays rivaux se rencontrent pour écrire un livre de révélations. Ils y discutent entre autres de la connaissance du Pakistan quant à la position géographique de Oussama Ben Laden avant sa mort en 2011. Ils donnent également des détails quant à la présence des services de renseignement Pakistanais au Kashmir et en Afghanistan.



L’ancien chef de l’espionnage a été accusé de trahison pour avoir livré sans langue de bois ses opinions sur ces problématiques nationales et internationales au grand public.