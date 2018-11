Le livre d'art, une oeuvre en soi

« J’aime le livre d’art » est un événement initié par le groupe Art et Beaux Livres du Syndicat national de l'édition, qui réunit éditeurs et libraires du 15 novembre au 15 décembre 2018. L’objectif est de mettre le livre d’art et le beau livre à l’honneur au sein d’une manifestation dédiée.





Pedro Ribeiro Simões, CC BY 2.0





Pour cette nouvelle édition, annonce le Syndicat national de l’édition, 200 librairies et 30 maisons d’édition ont pris part à l’événement. On compte ainsi l’implication de la majorité des éditeurs d’art, Taschen, Flammarion, Gallimard, Acte Sud, les éditions Beaux Arts de Paris, Diane de Selliers, Albin Michel, Éditions du Patrimoine, Fondation Cartier, Fage, Scala...

Pour la seconde édition 2018 du prix « J’aime le livre d’Art », les éditeurs de livres d’art proposent des ouvrages allant de 29 € à 150 €, soit un prix moyen de 45 €, prix très compétitif au regard du soin porté aux ouvrages : 300 pages illustrées avec texte d’historiens de l’art, la recherche d’une mises en page ou encore la diversité des thèmes artistiques abordés allant du design aux grandes expos (Miro, Mucha, Basquiat, Mai 68, Henry Moore…) à l’univers de la mode à l’occasion de l’année du Japon en passant par l’art de la décoration (papiers peints, designer et architecte).

A cette occasion, un prix des libraires du livre d’art et du beau livre de l’année sera remis le 15 novembre 2018. Les libraires auront à choisir parmi un catalogue de 60 titres selon deux critères : qualité des illustrations et originalité du sujet.

Un catalogue présentant les titres phares des éditeurs participants sera distribué gratuitement au public en librairie.

Enfin les libraires mettront leurs vitrines ou des tables aux couleurs de l’opération. Le prix de la plus belle vitrine viendra récompenser trois libraires (week-end culturel à gagner). Cet événement se fait avec le soutien conjoint du SNE et du CNL, du groupe Art et Beaux Livres ainsi que des éditeurs membres du groupe.



« J’aime Le livre d’art » doit devenir un véritable label de qualité qui permettra de guider les acheteurs, en particulier au moment des fêtes, période propice à l’achat des beaux livres » précise Pascale Le Thorel, présidente du groupe Art et beaux livres du SNE.



Selon un sondage IFOP de 2017, 86 % des interrogés pensent que le livre d’art et le beau livre permettent de s’instruire tout en se faisant plaisir. Pour 79 % c’est un cadeau vraiment personnalisé et pour 76 %, il est original et sophistiqué. Enfin 61 % pensent faire plaisir en offrant un livre d’art.

Le livre d’art incarnerait l’idée cadeau qui fait mouche : acquérir un livre d’art, c’est, pour tous, la possibilité d’acquérir une œuvre d’art à partir de 25 € (le prix de trois livres de poche), jusqu’à 150 € pour les ouvrages les plus prestigieux. Objet patrimonial et transgénérationnel, le livre d’art se transmet et, tel un grand cru, prend de la valeur au fil du temps et des nombreuses mains qui l’auront parcouru.

On retrouvera ci-dessous les différents ouvrages retenus, réunis dans un catalogue :