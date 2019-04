Le livre d'occasion, le grand chouchou des Français

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Momox, l’amimix des Français

Pour les 70 ans d’Emmaüs, créé par l’Abbé Pierre en 1949, ce 23 juin prochain se tiendra porte de Versailles le salon Emmaüs — qui se présente comme le premier réseau de livres d’occasion en France.Avec 365 espaces de ventes où retrouver des livres, ce salon offrira 20.000 m2 et 120 stands pour chiner — mais pas simplement des livres : vêtements vintages, vélos, mobilier et objets de décoration, appareils électroménagers et multimédias, livres...Dans le même temps, Emmaüs s’associe avec l’association Zero Waste France, pour encourager les visiteurs à prendre part au défi : Rien de neuf. Un salon militant, littéraire et écoresponsable, en somme.C’est par un tout autre biais que l’Allemand Momox, solution de revente et d’achats de livres d’occasion annonce avoir réalisé quelque 200 millions € de chiffre d’affaires en 2018, avec 7,5 millions de clients — dont un tiers en France.Avec 2,5 millions de clients français, les ventes ont augmenté de 25 % sur l’année passée. Rappelant l’étude du Centre national du livre, 33 % des lecteurs privilégient l’achat de livres d’occasion , indique la société.Ainsi, on compte plus de 3,5 millions de livres vendus en 2018 auprès de 1,2 million de lecteurs français. La plateforme Momox est ainsi utilisée par près de 7 % de l’ensemble des acheteurs français de livres d’occasion, estime la société.Avec des pointes jusqu’à 500.000 ouvrages vendus en septembre, novembre et décembre, Momox revendique d’avoir écoulé plus de 190 millions d’articles depuis sa création, survenue en 2007.