Le livre de Barack Obama ne sera pas publié cette année

Un contrat de 60 millions $ préfigurait la publication des mémoires des époux Obama, chacun de leur côté : pour le livre de Barack Obama, ancien président des États-Unis, il faudra toutefois patienter jusqu'en 2020, soit quelques mois supplémentaires. Aucune raison officielle n'a été fournie pour expliquer ce délai, les primaires démocrates et, un peu plus loin, les élections présidentielles de 2020 pourraient le justifier.Même si Barack Obama ne participera pas — des rumeurs persistantes ont évoqué la candidature de Michelle Obama, sans confirmation de l'intéressée —, la publication d'un tel livre en période électorale ne pourra qu'en multiplier l'exposition.Bien sûr, la légende autour du livre commence à être construite par l'éditeur Penguin Random House, un des plus grands groupes d'édition du monde : Obama a bien sûr écrit le livre lui-même, seul, et l'on apprend qu'il a rédigé ses brouillons sur des bloc-notes jaunes, les fameux « legal pads » américains.Les mémoires de Barack Obama n'auront a priori pas besoin de beaucoup de publicité pour faire un carton : Becoming, le livre de Michelle Obama, a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde , réalisant un record dans la catégorie des livres politiques. L'auteure s'est même lancée dans un tour du monde pour réaliser des conférences où les places se monnaient très cher.En vendant les droits de publication de leurs livres pour 60 millions $ , les époux Obama ont explosé le précédent record en la matière, attribué à Bill Clinton pour des mémoires cédées pour 15 millions $ environ.Il ne s'agit pas du premier livre de Barack Obama, qui a notamment publié Les Rêves de mon père (Presses de la Cité, 2008, traduit par Danièle Darneau) et Lettre à mes filles (La Martinière jeunesse, 2011, traduit par Aliyah Morgenstern et Susie Morgenstern).via Daily Mail