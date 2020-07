Le livre de Mary Trump vendu à 950 000 exemplaires en une journée

Dernier rebondissement en date dans l’histoire de ce livre très attendu par l’Amérique : le succès colossal. Le récit de Mary Trump sera passé par différentes procédures juridiques — des tentatives de censure qui ne disaient pas leur nom. Mais lavé de toute offense , l’ouvrage a fini par l’emporter, et voici Mary Trump pleinement libre d’assurer sa promotion.Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man est « devenu un phénomène culturel et une lecture incontournable pour quiconque cherchant à comprendre la dynamique familiale singulière qui a généré l’homme le plus puissant du monde aujourd’hui », souligne Jonathan Karp, PDG de Simon & Schuster dans un communiqué.Comme le chantait Racine, « le désir s’accroit quand les faits se reculent », et maintenant que les mémoires sont en vente le public se rue. Les 950.000 exemplaires représentent-ils pour autant des ventes fermes ?De fait, quand un éditeur met en place des exemplaires dans les points de vente, il a tendance à communiquer sur ce chiffre, généralement volumineux. En revanche, la réalité des ventes se profile au terme de quelques mois, une fois que les livres invendus par les libraires sont retournés. La différence entre la mise en place et les retours devient alors le véritable nombre de ventes. Quelques maisons françaises sont coutumières de ce type d’effet d’annonce.Mais on parlerait bien ici d'un cumul de préventes et de sorties de caisse du premier jour. Alors, Simon & Schuster se réjouit, d’autant que Trump rapporte : la maison avait fait paraître en septembre 2018 le document de Bob Woodward Fear : Trump in the White House, qui avait enregistré 750.000 exemplaires dès le premier jour , sur le même modèle de calcul. Un record dans l’histoire.Désormais battu.Albin Michel a récemment annoncé qu'il traduirait le livre, programmant la sortie pour le mois d'octobre crédit photo : Donald Trump par Gage Skidmore, CC BY SA 2.0