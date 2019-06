Le livre de Pedro Baños retiré de la vente après une enquête pour antisémitisme

This is good news, of course - I think it's right to cease publication of the book. But I think the idea the Spanish edition isn't antisemitic is an insult to people's intelligence, and I'd like to know how the changes happened in the English version. https://t.co/2f6Wcul27Y — Jeremy Duns (@JeremyDuns) 26 juin 2019



This is factually incorrect, but also antisemitic, and if you can't see it you need to educate yourself on the basics of antisemitic conspiracy theorism, of which this is one of the best known: pic.twitter.com/dZhEZBtKyO — Jeremy Duns (@JeremyDuns) 26 juin 2019





L’affaire avait commencé quelques mois après la parution du livre How They Rule the World : 22 Secret Strategies of Global Power de Pedro Baños aux éditions Ebury Press, une filiale de Penguin Random House UK. L’auteur britannique Jeremy Duns avait accusé Baños, via Twitter, de faire preuve d’antisémitisme dans son livre, en faisant écho aux théories du complot juif.Les accusations portaient en premier lieu sur la couverture qui illustre les tentacules d’une pieuvre. Or l’animal fut un symbole communément associé à l’antisémitisme et souvent utilisé dans la propagande nazie. De plus, Jeremy Duns a relevé que trois références sur la famille Rothschild contenues dans la version originale espagnole ne figuraient pas dans la version anglaise.Pedro Baños a déjà tenu, lors d’interviews, des propos controversés, qualifiant la famille d’origine juive de « dominants » et les comparant aux Illuminati.Penguin Random House continuait cependant de soutenir l’auteur en déclarant que les opinions tenues dans son ouvrage étaient particulièrement solides, et qu’un examen interne avait approuvé le livre : aucune mesure ne serait prise.Malgré tout, une étude approfondie a été ouverte et dirigée par la baronne Julia Neuberger, rabbin principal à la synagogue de West London, membre de la Chambre des Lords et présidente de l’Institut Van Leer de Jérusalem.Deux expertes en antisémitisme espagnol ont été missionnées afin de fournir des analyses approfondies sur l’ouvrage : Martina Weisz, du Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism à Jérusalem, et Stefanie Schueler Springorum, directrice du Berlin Centre for Antisemitism Research.Elles ont estimé que ni l’édition britannique ni l’édition originale du livre n’étaient antisémites, mais que certains passages et références retirées de l’édition anglaise renvoyaient aux théories du complot juif. Suite à ce rapport, Penguin Random House n’imprimera pas d’autres exemplaires de l’édition anglaise et les droits de celle-ci reviendront à l’éditeur espagnol. De plus, les éditions audio et e-books ne seront plus disponibles.Les éditions Penguin Random House UK ont déclaré : « Penguin Random House UK a soigneusement examiné ces conclusions et prend note du jugement de l’étude selon laquelle le livre n’est pas en soi antisémite, mais que certains passages sont problématiques. Elle accepte donc la conclusion de l’examen selon laquelle une partie de l’ouvrage aurait dû inciter Ebury Press à faire l’objet d’une enquête plus approfondie et à faire preuve d’une diligence raisonnable compte tenu de la complexité et de la sensibilité du sujet, afin d’éclairer ses décisions en matière de publication. »En réponse à cette annonce, M. Duns a tweeté : « C’est une bonne nouvelle, bien sûr — je pense qu’il est juste de cesser la publication du livre. Mais je pense que l’idée que l’édition espagnole ne soit pas antisémite est une insulte à l’intelligence des gens, et j’aimerais savoir comment les changements sont survenus dans la version anglaise. »Il ajoute : « Mises à part les interviews, le texte sur les Rothschild dans l’édition espagnole n’est que la théorie du complot antisémite à leur sujet, affirmant qu’ils ont un pouvoir économique gigantesque et une capacité inexplicable et cachée d’influencer et d’“intervenir dans les décisions globales clés”. Allez, viens. »Via The Bookseller