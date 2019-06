Le livre de poche reste “un relais de croissance” pour les éditeurs français

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le marché du livre de poche accuse une légère baisse de 0,63 %, pour un total de 114,7 millions d’exemplaires écoulés (- 1,06 % par rapport à 2017). Mais, dans un contexte plutôt difficile pour les ventes de livres, en baisse de 4,88 % tous formats confondus, le livre de poche reste une « valeur refuge » pour un certain nombre, note le rapport du SNE.Le livre au format poche pèse près de 15 % des ventes en valeur et 27 % des ventes en volume, chiffres stables par rapport à 2017. Avec 223 millions € de chiffre d’affaires et 63,3 millions d’exemplaires vendus, la littérature pèse 59 % du marché des ouvrages au format poche. Les deux autres principaux segments au format poche sont la jeunesse (57,9 millions €) et le livre pratique (32,6 millions €).Le format poche reste dominé par quelques auteurs, notamment Guillaume Musso, Marc Levy, Aurélie Valognes, Joël Dicker ou encore Michel Bussi, et par des titres à la durée de vie très importante, comme les quatre tomes de L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante ou ceux de la saga Harry Potter de J. K. Rowling.Sur les 50 titres les plus vendus de 2018, 32 étaient en format poche, contre 24 en 2017, notait un autre rapport, réalisé par Gfk un peu plus tôt cette année