Le Livre du Trésor : à la découverte du bestiaire médiéval

AVANT-PARUTION — Les auteurs du Moyen Âge nous auront laissé bien des trésors, parmi lesquels, les célèbres bestiaires, regroupant des fables sur des animaux réels ou imaginaires. Baleine, serpent à deux têtes, dragon, licorne, phénix, loup, caméléon, ou encore lucrote, Le Livre du Trésor nous emmène dans un monde féerique au cœur des légendes médiévales...





Au mois de janvier, un nouveau titre viendra s'ajouter à « La Collection » dirigée par Christian Demilly aux éditions Grasset-Jeunesse. Il s'agit du Livre du Trésor écrit par Brunetto Latini, auteur du XIIIᵉ siècle, d'après la traduction en français moderne de Gabriel Bianciotto.



À l'illustration, on retrouve le style unique de Rébecca Dautremer, qui donne vie à ces textes savoureux écrits. Un voyage fabuleux au cœur des légendes et de la pensée du Moyen-Âge.



Aujourd'hui l'une des illustratrices françaises les plus connues, en France comme à l'international, on compte parmi ses nombreux succès, L’Amoureux, le célèbre Princesses oubliées ou inconnues,



Résumé de l'éditeur pour Le Livre du Trésor :

La Baleine, le serpent à deux têtes, le dragon, le phénix, le caméléon, la licorne, le loup, la lucrote… Dans ces extraits du Livre du Trésor de Brunetto Latini, on savoure la façon dont les bestiaires médiévaux mettaient sur le même plan animaux fabuleux et animaux réels, fantastique et scientifique. Ces représentations parfois étranges et qui peuvent nous paraître farfelues révèlent un imaginaire riche et dense. Par ricochet, elles interrogent les nôtres : comment notre imaginaire et notre savoir actuel sera-t-il perçu dans 700 ans ?





Homme politique important de la cité florentine dont il est un temps chancelier, Brunetto Latini (v. 1220 – 1294) rédigea ses trois principaux ouvrages, dont le Livre du Trésor en français entre 1260 et 1266 pendant son exil en France.





Les chapitres consacrés aux animaux sont la compilation de nombreuses sources très diverses et de mythes venus souvent de l'Antiquité (à travers le Physiologus), qu'il compare parfois en se référant à l'observation et à l'expérience.



Exigence littéraire et rapidité graphique



« La Collection » dirigée par Christian Demilly mêle à la fois un principe littéraire et graphique. En effet, son objectif est de puiser dans le patrimoine littéraire des textes adaptés aux jeunes lecteurs, puis les mettre en images en faisant appel à des illustrateurs contemporains, qui leur apportent leur vision et leur donnent un visage neuf.



Un jeu et une contrainte sont proposés aux illustrateurs : un temps très court – une semaine seulement – pour poser leur regard sur ces textes, et réaliser des images avec une palette limitée à trois ou quatre couleurs. Cet exercice de rapidité oblige à trouver vite la bonne idée et l’image juste, un peu à la manière des dessins de presse.



[à paraître 08/01/2020] Brunetto Latini – texte en français moderne de Gabriel Bianciotto – illustration de Rébecca Dautremer — Le Livre du Trésor — Editions Grasset-Jeunesse — 9782246816478 – 19.90€