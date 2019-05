Le livre en Afrique subsaharienne et Madagascar : quelles politiques ?

Crédit photo : Alliance



• une cartographie, présentant pour les 12 pays étudiés, les cadres législatifs en place, les dispositifs de soutien au livre et à la lecture, les collectifs professionnels nationaux, etc.

• une analyse transversale des politiques publiques du livre dans les 12 pays, publiée dans l’Observatoire de la bibliodiversité et dans la revue universitaire Bibliodiversity.

Pour l’Afrique francophone, la récolte de données s’est tenue dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest ». Menée par la structure camerounaise Losange Consulting, sous la houlette de Serge Dontchueng Kouam (Presses universitaires d’Afrique au Cameroun), et l’universitaire Luc Pinhas, ce travail repose sur une forte implication des professionnels du livre, des collectifs professionnels francophones (Afrilivres, AILF...) et des ministères de la Culture des 12 pays concernés.Ce 16 mai seront présentés les résultats issus de ce travail :Une des ambitions majeures de ces cartographies est que les éditeurs et associations nationales professionnelles puissent utiliser et disposer des résultats qui en découleront, afin de pouvoir intervenir davantage dans la co-construction et formulation de politiques nationales du livre dans leur pays.L’analyse transversale des politiques publiques du livre en Afrique subsaharienne et à Madagascar est imprimée spécialement pour le SILA d’Abidjan. « Le travail sur les politiques publiques du livre en Afrique subsaharienne et Madagascar que nous avions présenté à mi-parcours l’année dernière lors des Assises de l’édition à Genève sera lancé officiellement à Abidjan — l’aboutissement de deux années de travail donc », nous indique Laurence Hugues, directrice de l'Alliance.Dès juin 2019, la revue Bibliodiversity publiera un numéro consacré aux politiques publiques du livre, comprenant les analyses transversales des politiques publiques du livre en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, des articles sur les politiques publiques du livre en Europe et en Amérique du Nord, des témoignages de professionnels du monde arabe... la revue Bibliodiversity est disponible en ligne ici Il faudra se trouver au Palais de la Culture de Treichville, ce 16 mai, à 15 h pour y assister, dans le cadre du SILA, Salon International du Livre d’Abidjan.L’AIEI organise également plusieurs activités à Abidjan, dans le cadre du SILA, entre le 13 et 20 mai prochain. Au programme, 4 activités principales sont mises en place et animées par l’Alliance à Abidjan :– un atelier sur l’édition de littérature jeunesse (du 13 au 17 mai)– un atelier sur la typographie et les ressources numériques libres (du 18 au 20 mai)– une rencontre sur les politiques publiques du livre (le 16 mai)– un « Francfort africain » (le 17 mai)