Le livre et internet, une histoire d'amour pour les Français

Le profil est celui de femmes CSP+, note Médiamétrie, ajoutant que 46,8 % d’entre elles s’y rendent chaque mois. Les retraités les parcourent également, avec plus d’assiduité : 18,2 % d’entre eux en février 2019, contre 26,8 % en février 2020.Sur les marches du podium, on retrouve nos copains de Babelio, le réseau social de lecteurs, en première position, suivis de Cairn, portail piloté par plusieurs éditeurs, dédié aux sciences humaines et sociales et enfin l’application Apple Books.Les données devraient sérieusement augmenter pour le mois de mars, avec la démultiplication des initiatives d’éditeurs, libraires en ligne et auteurs. Depuis les premières heures du confinement, les actions de partages autour de la lecture n’ont pas cessé, de même que les opérations incitant à rester chez soi avec un livre – à l’image de Kobo #JeResteChezMoi « Chaque jour, 45,3 millions d’internautes en moyenne se sont connectés à Internet, soit 72,4 % de la population française », relève Médiamétrie. « Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 1 h 23 sur mobile et 32 minutes sur ordinateur. »Si l’on se reporte aux groupes les plus consultés par les Français, Google, Facebbok et Microsoft restent les leaders incontestés. Le top 3 reste identique pour les sites.