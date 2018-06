Le livre et les libraires au coeur des politiques de la Bretagne

À travers différents accords-cadres passés avec les Régions, le Centre national du livre a mis en place des soutiens à l’interprofession. Ce 7 juin, c’est avec la Région Bretagne que le partenariat est renouvelé. Une convention, cosignée par Jean-Michel Le Boulanger et Vincent Monadé, valide un financement de 1,14 million € sur trois ans.







Avec quelque 150 librairies indépendantes sur le territoire, la Bretagne s’est surtout spécialisée en cafés-librairies. D’autant que 17 de ces commerces mixtes se sont regroupés au sein d’une fédération, Calibreizh, qui constitue, à ce jour, le seul réseau régional de libraires existant en Bretagne.

C’est à la Dame blanche de Port-Louis, l’un de ces établissements que le CNL et la Région se sont retrouvés pour la signature d’un contrat. Ce dernier permettra de financer le livre et la lecture à la hauteur de 380.000 € annuellement, à travers trois axes :

• la structuration de réseaux professionnels, à l’image de Calibreizh, qui peuvent aider les libraires à se professionnaliser, entre projet culturel et modèle commercial viable ;

• les résidences d’auteurs, de plus en plus nombreuses sur le territoire, la Bretagne suscitant chez les écrivains, de puissantes envies d’écrire ;

• les projets de commerces mixtes autour du livre, parfois seuls susceptiblesde maintenir une présence culturelle en zone rurale. Il pourra s’agir de créations, reprises ou diversification d’activités.

Pour 2018-2020, l’accord-cadre signé entre les deux parties évolue quelque peu à travers trois points majeurs :

Les initiatives de structuration des librairies, à l’image de Calibreizh



Jusqu’à présent, seule la Fédération des Cafés-Librairies était soutenue dans le cadre du partenariat CNL/Région.



Afin d’être en mesure d’accompagner d’autres initiatives structurantes sur le territoire régional, l’accord-cadre élargit son champ d’intervention sur la période 2018-2020 et précise que « les initiatives qui favorisent la constitution de réseaux professionnels à vocation régionale seront accompagnées dans leur réflexion par Livre et Lecture en Bretagne (établissement public de coopération culturelle rattaché à la Région et à l’État) et pourront être soutenues financièrement pour leurs projets annuels ou ponctuels, dans le cadre de la présente convention ».



Les résidences d’auteurs, en lien avec les librairies et les habitants du territoire

Afin de renforcer le soutien aux résidences d’auteurs, de plus en plus nombreuses sur le territoire, il est convenu pour la période 2018-2020 et « à titre expérimental (que) le CNL et la Région s’engagent à la mise en œuvre d’une politique conjointe de soutien aux résidences d’auteur, portant une attention particulière à leur rémunération, à la place réservée à la librairie indépendante dans le projet et à la rencontre prolongée entre les habitants et les auteurs ».



Une approche territoriale réaffirmée, à travers l’installation de commerces mixtes



La Région a rappelé l’attention qu’elle souhaitait voir porter aux commerces mixtes (cafés-librairies, maisons de la presse...) qui, malgré des modèles économiques précaires, s’installent principalement dans les zones rurales et constituent bien souvent la seule présence culturelle de ces territoires.



En conséquence, « les partenaires s’engagent à faciliter le développement d’actions prenant en compte les spécificités territoriales et prioriser les territoires les moins dotés, en accompagnant notamment les commerces mixtes où le livre reste au cœur du projet. »