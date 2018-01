Le livre Fire and Fury, sur Trump, un succès d'édition

En moins d’une semaine, la filiale de la maison d’édition américaine Macmillan, Henry Holt & Company, a imprimé 11 fois Fire and Fury : Inside the Trump White House (Le Feu et la Fureur : dans la Maison-Blanche de Trump), de Michael Wolff, le livre critique sur les deux premiers mois de Donald Trump à la maison blanche. Au total : une commande de 1,4 million d'exemplaires dans toute l’Amérique du Nord.





Le livre de Michael Wolff, biographe de Rupert Murdoch et ancien journaliste du Guardian, est devenu le numéro un de la liste des bestsellers du New York Times, après seulement deux premiers jours de mise en vente. Une très bonne nouvelle pour la maison d’édition Henry Holt & Company, filiale du groupe Macmillan.



Cette dernière a dû négocier avec l’agence littéraire Andrew Wylie pour les droits du livre en Amérique du Nord. Dans le même temps, les droits du livre sont ont été négociés dans plusieurs pays avec plusieurs maisons d’édition. En Corée du Nord, Fire and Fury est déjà un succès.



En France, c’est Robert Laffont qui a obtenu les droits. 80 000 exemplaires sont prévus avec une disponibilité en librairie à partir du 22 février.

Les chiffres des ventes des librairies aux États-Unis ne seront pas connus avant le 16 janvier, mais il ne fait pas de doute qu’ils seront élevés.

En attendant, l’industrie du livre américaine se dit très fière de Macmillan pour avoir résisté aux pressions de Donald Trump, réaffirmant la liberté de publier et la liberté d’expression.

Et Donald Trump de critiquer les lois sur la calomnie et la diffamation en place aux États-Unis qui « ne représentent pas les valeurs américaines ou la justice américaine ». Du coup, Trump se vexe, au risque de se fâcher avec la constitution de son pays : « Nous allons regarder cela de plus près. Nous voulons la justice. On ne peut pas dire des choses qui sont fausses, volontairement fausses, et pouvoir sourire en même temps que l’argent rentre sur le compte bancaire. » Pour un homme qui a toujours dit la vérité et rien que la vérité, c'est dur.

Via Publishing Perspectives