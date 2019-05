Le magazine Télé-Loisirs encourage les auteurs à l'auto-publication

Au même titre qu'Amazon, le magazine Télé-Loisirs propose dès à présent une plateforme d'autopublication. Le site en question, Books on Demand (BoD), est également soutenu par le journal Femme Actuelle.



rawpixel - pixabay license

Fait étonnant, 1 livre sur 5 enregistré au dépôt légal est aujourd'hui auto-publié en France, selon l’Observatoire du dépôt légal. Visiblement, le magazine Télé-Loisirs chercherait à augmenter les statistiques, puisqu'il recommande de se tourner vers sa nouvelle plateforme partenaire d'auto-publication BoD Comme pour Amazon Kindle Direct Publishing, les auteurs n'ont plus besoin de passer par une maison d'édition pour soumettre leurs oeuvres aux lecteurs. Le site ne semble pas faire d'impasse sur les genres : biographies, romans, fictions et non-fictions... Chaque écrivain, expérimenté ou non, pourrait y trouver son bonheur.D'autant plus que la démarche a l'air des plus simples. Il suffit à l'auteur de choisir sa couverture, le service éditorial puis la correction. Une fois satisfait, il suffit de choisir le nombre d'exemplaires voulu et lancer l'impression. Le résultat final sera envoyé au domicile par la poste.Néanmoins, la tache la plus difficile reste celle de la diffusion. En effet, l'auteur auto-publié va devoir faire le tour des librairies afin d'essayer de faire vendre son ouvrage en version papier et ebook. Il est préférable de se tourner vers le réseau de distribution de BoD qui comprend les plateformes et librairies suivantes :Virginie Bégaudeau est l'auteur de Laudanum et Mademoiselle Elisabeth, deux romans auto-publiés grâce à BoD. « Mon expérience réussie d'auteur autoéditée, je la partage avec BoD qui a su m'accompagner dès le début, qui a su évoluer avec tous les acteurs du monde éditorial, aussi bien physique que numérique. C'est une véritable relation de confiance qui m'incite à poursuivre ma carrière hybride », a-t-elle témoignée auprès de la plateforme.