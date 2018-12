“Le maintien du prix unique, c'est le maintien de la diversité culturelle”

À la Foire du Livre de Francfort, en 2018 (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'intérêt de la Commission des monopoles a été attiré sur l'application du prix unique du livre après un jugement négatif de la Cour de justice de l'Union européenne sur la fixation des prix en vigueur en Allemagne sur le marché des médicaments. Craignant un jugement similaire de la Cour sur le marché du livre allemand, la Commission des monopoles a donc fait du zèle, avec un rapport rendu en mai dernier au gouvernement fédéral.Les effets du prix unique du livre seraient « ambivalents et peu explicites », selon la Commission des monopoles, qui ne relève donc pas de statut indispensable à cette intervention sur le marché, laquelle entrave la libre concurrence . S'il est difficile de contester l'obstacle à la libre concurrence que représente le prix unique du livre, ignorer son rôle dans le maintien d'un réseau de revendeurs diversifiés l'est tout autant.Le gouvernement fédéral, a priori, ne comptait pas vraiment suivre les conclusions de la Commission des monopoles : le prix unique du livre, en Allemagne, est quasiment une composante culturelle, au même titre qu'en France. La Fédération des éditeurs et des libraires allemands s'était bien évidemment élevée contre la perspective d'une disparition du prix unique du livre.Le Parlement allemand, le Bundestag, vient aussi de se ranger aux côtés de l'industrie du livre dans une résolution, adoptée à l'unanimité, qui demande au gouvernement de ne pas suivre le rapport de la Commission des monopoles.« Le “oui” du Bundestag allemand pour maintenir un prix unique du livre est un “oui” à une diversité culturelle vivante. Par leur décision d’aujourd’hui, les députés ont reconnu le rôle central joué par le livre dans notre société et le fait que le prix unique est un facteur essentiel pour la protection et la promotion de la diversité culturelle. Les demandes incompréhensibles de la Commission des monopoles ont clairement été rejetées par les parlementaires », se réjouit Alexander Skipis, directeur général de la Fédération des éditeurs et libraires.Pour contrer le rapport de la Commission et assurer le maintien du prix unique, la Fédération publiera le 8 avril 2019 un rapport scientifique, commandé par ses soins, qui établira les effets positifs du prix unique du livre.