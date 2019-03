Le Maître de Midi retiré des ventes après des accusations de pédopornographie

Christian Quesada, son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage, lui, n’a pas pu passer inaperçu. Du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, il participe à l’émission Les Douze Coups de midi sur TF1. Grand gagnant du jeu sinon véritable star, celui qui détient le record des gains de l’émission avec 809.392 € a été mis en examen mercredi 27 mars pour « diffusion et détention d’images à caractère pédopornographique » et pour « corruption de mineur ». En réaction, la maison d’édition J’ai Lu retire son autobiographie en version poche des ventes.

L’accusation de corruption de mineur date déjà de plusieurs mois. En effet, c’est sur un chat internet que Christian Quesada aurait demandé à une adolescente de se dénuder, une requête que la jeune fille aurait refusée. Des perquisitions ont alors eu lieu, et les gendarmes auraient retrouvé des « centaines d’images pédopornographiques » sur ses disques durs.Le 27 mars 2019, Christian Quesada est mis en examen et placé en détention provisoire. L’ex-candidat star de la télévision française aurait reconnu en garde à vue la détention d’images et la corruption de mineur. Il assure cependant n’avoir jamais été plus loin, et n’avoir jamais commis d’agression.Suite au scandale, J’ai Lu, la maison qui a édité son autobiographie en version poche, a décidé de retirer l’ouvrage des ventes. Le Maître de midi publié en 2017 avait été un véritable succès. À peine trois mois après sa sortie, l’autobiographie s’était écoulée à 50.000 exemplaires.À ce jour, nous ne savons pas encore si les éditions Les Arènes, qui ont publié la version grand format de l’autobiographie, prendront une pareille décision.D’ailleurs, Le Maître de midi devait être adapté sur grand écran. « Le film sortira très certainement en septembre ou octobre 2019. L’acteur sollicité pour jouer mon rôle est très connu, mais je ne peux pas en dire plus », avait-il confié à Telestar