Le masque est obligatoire dans les bibliothèques, à partir de 11 ans

Photographie : illustration, erquinghemlesec, CC BY-ND 2.0

Le fameux décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 instituant de nouvelles règles et en prolongeant d'autres dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, celui-là même qui a révélé la réouverture des bibliothèques universitaires à la surprise des professionnels , renfermait une autre précision, de taille, pour les bibliothèques françaises accueillant du public.L'ABD, Association des Bibliothécaires Départementaux, relève ainsi que le port du masque est obligatoire dans les bibliothèques et centres de documentation, dès l'âge de 11 ans.« Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S », indique en effet le texte, dans son article 27, qui fait référence à la désormais célèbre nomenclature des établissements. Au sein de cette dernière, le type S recouvre les « Bibliothèques, centres de documentation ».Reste désormais aux bibliothécaires à organiser les autorisations et interdictions d'entrée, selon si les usagers ont pensé à leur masque ou non... Signalons que « [l]es obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus », comme l'indique le décret.Pour les librairies, si le masque n'est pas obligatoire, l'exploitant peut décider le contraire et ainsi limiter les entrées.