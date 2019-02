Le ministère de la Culture et C8 s'associent pour un concours de lecture

Capture d'écran de l'émission Voyage au bout de la nuit, sur C8



Diffusée depuis 2008 sur Direct 8, aujourd'hui C8, l'émission « Voyage au bout de la nuit » repose sur un concept simple : des lecteurs, dans un décor minimaliste, lisent à haute voix des œuvres de la littérature française et mondiale. Il s'agit le plus souvent de comédiens et de comédiennes, mais à l'occasion d'amateurs.



Cette fois, c'est un concours que propose l'émission, qui sera ouvert du 25 février au 16 mai 2019 à toute personne majeure qui souhaite lire dans l’émission spéciale prévue sur C8, « L'art de dire, Voyage au bout de la nuit, le concours ».



Pour ce concours, une œuvre francophone sera choisie dans une liste de 100 livres, les participants sélectionnés tenteront ensuite de la lire à voix haute de la manière la plus convaincante, pour peut-être remporter le prix de 3000 €. Les participants devront envoyer à lartdedire-leconcours@canal-plus.com une vidéo de maximum 1 minute, à visage découvert, au sein de laquelle ils devront lire un passage du livre de leur choix.



100 candidats sélectionnés par C8 seront contactés pour lire dans l’émission. Les enregistrements seront diffusés tous les jours de 3h00 à 7h00 du matin à compter du 16 mars, premier jour de la semaine de la langue française et de la Francophonie, jusqu’au dimanche 23 juin.



Parmi les 100 participants passés à l’antenne, 15 seront présélectionnés par la chaîne selon 3 critères objectifs (interprétation, sincérité, éloquence). Ces 15 présélectionnés seront présentés à un jury présidé par Philippe Labro, qui désignera 3 lauréats du concours pour la qualité de leur lecture et la mise en valeur de la langue française.



L’annonce des gagnants aura lieu le lundi 24 juin. Le premier remportera la somme de 3000 €, le deuxième 2000 € et le troisième 1000 €.