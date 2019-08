Le mois de l'imaginaire lance sa troisième édition en octobre 2019

Ministerio de Ciencia — CC BY-ND 2.0

Le mois de l’imaginaire, c’est près de 50 maisons d’édition mobilisées autour d’opérations commerciales, d’animations et de rencontres en librairie et médiathèque. C’est aussi l’engagement de la communauté Imaginaire (blogueurs, YouTubers, professionnels...) et des lecteurs pour une plus grande visibilité des littératures de l’imaginaire. On pourra également retrouver des nouveautés, des dédicaces, des offres spéciales, des goodies, des cadeaux.Après deux années qui ont vu les initiatives se multiplier et un vrai boom des ventes en librairie (+ 5,6 % lors de la première édition) le Mois de l’Imaginaire renouvelle l’expérience.De la fête de lancement du 30 septembre chez Babelio jusqu’aux Utopiales (3e festival de France), c’est un mois de festivités qui sera offert aux fans d’Imaginaire, aux amateurs de pop culture et, au-delà, à tous les lecteurs.Désormais structurée en association, avec l’appui du Centre National du Livre, cette édition du Mois de l’Imaginaire sera placée sous le signe des échanges :– Entre libraires, spécialistes et éditeurs dans le cadre de Masterclass destinées à mieux faire connaître et partager les genres.– Entre les libraires, et les lecteurs avec plusieurs week-end festifs d’animations et de rencontres avec les auteurs partout en France et dans la francophonie.– Entre les éditeurs et les lecteurs pour établir un grand palmarès des plus grandes œuvres d’Imaginaire de tous les temps.Pour fêter ses 30 ans, la maison d’édition Atlante propose des auteurs à découvrir — Sandrine Alexie, le couple Diatchenko, Steven Erikson, Thomas von Steinaecker, Martha Wells —, et des auteurs à retrouver – Mike Carey, Catherine Dufour, Jean-Claude Dunyach, Régis Goddyn, Guy Gavriel Kay, Olivier Paquet, Jamie Sawyer, John Scalzi.