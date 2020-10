Le monde acharné du sport, en trois témoignages

Alors que les compétitions sportives se voient chahutées par le coronavirus qui continue à se répandre sur la planète, l’occasion est donnée pour les passionnés de sport de se plonger dans une sélection de livres consacrés au sport, tous disponibles en poche.









La course secrète, Tyler Hamilton & Daniel Coyle



Si vous pensiez que le monde du sport de haut niveau est honnête, vous allez être surpris par ce qui peut se cacher derrière sa façade vertueuse. Tyler Hamilton nous mène, dans son ouvrage de 300 pages, dans le monde de la triche organisé et parfaitement huilé de Lance Armstrong, protagoniste de l’un des plus gros scandales sportifs des dernières années. De nombreuses zones d’ombre restent présentes dans l’affaire de dopage organisé au sein de l’US Postal, l’équipe du multiple vainqueur du Tour de France.



L’auteur, Tyler Hamilton, n’est autre que l’ancien coéquipier et confident d’Armstrong. C’est grâce à ses révélations que le champion du monde a été démasqué. Le livre, paru en 2012 et coécrit avec Daniel Coyle, dévoile avec précision les techniques de dopage et permet de revenir sur les moments forts du passé.



À lire absolument pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière les performances sportives et comprendre comment un homme a pu devenir l’un des sportifs les plus riches de la planète sans être inquiété pendant de longues années. Le livre a été traduit par Anatole Muchnik.



Moneyball, de Michael Lewis



Les adeptes de paris sportifs qui aiment se baser sur les statistiques pour faire leurs pronostics vont adorer ce livre. L’auteur y décrit l’arrivée de la Big Data dans le sport en racontant l’histoire de Billy Beane, un manageur d’équipe de baseball.



Arrivé à la tête des Oakland Athletics, il va révolutionner la façon de diriger une équipe en ayant recours à la sabermétrie, une approche statistique du baseball. Ses choix complètement à contre-courant consistant par exemple à transférer les joueurs les plus couteux et à restructurer l’équipe en fonction des données fournies par les algorithmes vont surprendre de nombreux commentateurs sportifs.



Avec son adjoint, qui n’y connaît rien en sport, mais qui est un professionnel des statistiques ils vont mettre sur pied une équipe qui ne correspond à aucune logique sportive.



Malgré l’opposition que les deux compères récoltent auprès des autres entraîneurs, managers et supporters, ils iront au bout de leur expérience. En fin de compte, ils auront raison envers et contre tous, en obtenant des résultats spectaculaires. À noter que le livre a été adapté au cinéma sous le titre : Le Stratège avec Brad Pitt dans le rôle principal. On devra s'en contenter parce que l'ouvrage n'a pas encore été traduit.









Open, d’André Agassi



Alors que Roland-Garros vient de se terminer, c’est l’occasion de se plonger dans la biographie d’André Agassi. Le Kid de Las Vegas au look extravagant et à l’esprit un peu fou y révèle que bien que devenu l’un des plus grands de la planète tennis, il a toujours détesté ce sport !



Au fil des pages, vous découvrirez la pression acharnée que l’Americain a fait subir à son corps pour continuer chaque jour à exercer le tennis. Son seul but était d’utiliser son aura et son succès pour changer le monde. Très instructif. Le témoignage est disponible chez J’ai lu, traduit par Suzy Borello et Gérard Meudal.





crédit photo : 12019 CC 0