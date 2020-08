Le monde du livre américain dénonce la mainmise d'Amazon

Des données à récupérer

Photographie : une librairie Amazon à Seattle (kiewic, CC BY 2.0)

« L'importance de l'activité d'Amazon et ses parts de marché en matière de distribution de livres ont atteint un point tel qu'il est impossible pour un éditeur d'être absent de sa boutique en ligne », résume de manière laconique le courrier commun de l'Association of American Publishers, l'Authors Guild et l'American Booksellers Association. Ces trois organisations représentant à elles seules une bonne partie de l'industrie du livre aux États-Unis, éditeurs, auteurs et libraires.Alors que le sous-comité chargé de la concurrence et le comité judiciaire de la Chambre des Représentants s'intéressent de très près aux activités des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) et à leurs pratiques commerciales, le courrier vient apporter des éléments nourrissant l'hypothèse d'un monopole d'Amazon sur le marché du livre, dommageable pour les autres acteurs du secteur.« Amazon a utilisé son contrôle du marché, de manière agressive, contre ses fournisseurs et ses clients, et dispose d'un pouvoir malsain, capable de décider de l'avenir de nombreuses sociétés », indique le courrier. Les organisations du livre soulignent que la puissance du marchand ne vient pas seulement de ses parts de marché, mais aussi du volume de données qu'il peut utiliser : Amazon connait l'historique des achats, mais aussi les jeux vidéo auxquels joue un consommateur (via Twitch) ou les films et séries qu'il regarde (via Amazon Prime), et peut même s'appuyer sur les ordres donnés à son enceinte connectée, Alexa.Les données des vendeurs tiers utilisant la plateforme d'Amazon font aussi l'objet d'une attention particulière des parlementaires américains : la multinationale aurait en effet utilisé ces informations contre les vendeurs eux-mêmes, pour mettre au point des produits et des arguments de vente plus efficaces.Au cours des auditions de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, par le Congrès américain, la représentante démocrate Lucy McBath avait d'ailleurs fait part des problèmes rencontrés par une libraire utilisant la marketplace de la société pour vendre des manuels scolaires. Après plusieurs mois de succès, cette libraire avait vu Amazon restreindre ses possibilités de vente. En moins de six mois, « Amazon nous a systématiquement empêchés de vendre dans la catégorie “manuels scolaires” », indiquait cette professionnelle, qui assure avoir envoyé 500 messages à Amazon, sans succès.Interrogé, Jeff Bezos avait assuré ne pas être au courant de ce cas particulier.Dans leur courrier, les organisations professionnelles demandent la mise en place de mesures de régulation limitant l'utilisation de ces données par Amazon, mais aussi l'interdiction de certaines clauses imposées par la multinationale, ou encore la vente à perte des livres, considérés comme des produits d'appel.La lettre est lisible ci-dessous.