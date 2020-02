Le monde selon Amazon ? Le journaliste Benoit Berthelot a mené l'enquête

C'est en étant invité en tant que journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies à diverses conférences de presse organisées par Amazon pour communiquer sur ses diverses innovations, que Benoit Berthelot, journaliste pour le magazine Capital, a été amené à s'intéresser plus avant sur le fonctionnement de la firme.A partir des témoignages d'environ 150 salariés et d'accès à des documents confidentiels, il en vient, au fil de son travail d'investigation, à dessiner un « portrait d’un empire tentaculaire et hors de contrôle, un projet de société vertigineux », pour reprendre ses propres mots, énoncés dans une interview accordée à Actu.fr , alors qu'il était de passage à Rouen.Retranscrite dans un livre, intitulé Le monde selon Amazon, l'enquête du journaliste revient sur l’implantation progressive de la firme de Jeff Bezos en France et sur ses répercussions sur le territoire.Entre optimisation fiscale, impact environnemental, affaiblissement des petits commerces, mauvaises conditions de travail, robotisation de l'emploi, les incriminations du journaliste à l'endroit du géant américain sont nombreuses.Si à ce jour, 23 sites d’Amazon parsèment le territoire hexagonal, « au regard de la vitesse à laquelle Amazon se développe, on peut s’attendre à de nouveaux sites en France », avance Benoit Berthelot.Or, si cette implantation grandissante peut être synonyme d’emplois, le journaliste précise bien que les aspirations de la firme pourraient bien finir par se retourner contre les employés eux-même : « [...] il faut savoir que l’objectif d’Amazon est de créer des entrepôts totalement robotisés dans les dix années à venir. En 2015, il y avait sept hommes pour un robot à Amazon. Aujourd’hui, c’est quatre hommes pour un robot. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’hommes… »D’autant que les bénéfices tirés par la société américaine ne sont pas forcément profitables aux territoires sur lesquels elle s'est implantée. De fait, outre de porter atteinte aux petits commerces et de contribuer ainsi à la désertification des centres-villes, le géant du e-commerce serait en effet « champion l’optimisation fiscale », pour reprendre les mots de Benoit Berthelot, qui explique que « [...] les sièges qui sont présents en France ne génèrent que très peu de bénéfices. C’est le siège du Luxembourg qui récupère tout… ».Ajoutez à cela un fort impact environnemental, avec ses centres de data et la démultiplication de transports sur les routes pour garantir des livraisons toujours plus rapides, et le tableau est on ne peut plus sombre.Et Benoit Berthelot d’inviter non seulement les élus locaux à réfléchir à deux fois avant d’avaliser l’implantation d’une entreprise comme Amazon sur leur territoire, mais aussi de s’adresser à tout un chacun, qui en tant que consommateurs, sommes les premiers en mesure de remettre en question un tel système.Benoit Berthelot – Le monde selon Amazon – Cherche Midi – 9782749161853 – 18€