Le musée de la typographie de Tours a 2 ans pour trouver un repreneur

L’objectif premier est de trouver une personne en mesure de reprendre toute l’activité et le fonds, afin que ne soient pas éparpillées les collections. En effet, durant toute sa vie, Muriel Méchin a accumulé et mis en valeur des objets parmi les plus insolites qui soient.Ainsi, « on peut découvrir une belle Monotype, une Boildieu du début du XIXe, des pédalettes Hirondelle de 1880, un duplicateur Gammeter Multigraph – machine américaine dans les années 1910, une presse à imprimer les fils électriques ou une autre les timbres à sec », indique Graphiline Le musée recèle de petites merveilles, retraçant l’histoire de la typographie, les évolutions des machines – le tout estimé à 50.000 €, pas vraiment une somme colossale pour prolonger cette œuvre.D’autant que la ville a su valoriser cet établissement patrimonial, pour en faire une attraction culturelle et touristique.« Petit musée, dont la taille est inversement proportionnelle à sa beauté et son utilité. On y apprend l’art de la typographie et ce qu’elle peut encore produire. En groupe ou en famille, seul ou accompagné, l’accueil est sympathique. Vous pourrez créer votre propre papier, tester l’impression à l’ancienne, etc. Certaines presses datent de 1640. Véritable lieu de mémoire, monument de la culture tourangelle (Bosse, Richelieu, Balzac, Mame, Plantin) et instrument éducatif », précise l’office du tourisme de Tours.Des visites sont également organisées spécifiquement pour les plus jeunes, au terme desquelles ils repartent avec leur prénom imprimé sur un papier spécifique. Et composé par leurs soins.crédits photo : musée de la typographie