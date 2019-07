Le Mussolini d'Antonio Scurati sera publié à l'automne 2020 aux Arènes

Sophie Langlais, responsable des droits étrangers chez l’éditeur, nous confirme par ailleurs que la maison n’a acheté les droits que pour le premier volume, les tomes 2 et 3 n’étant pas encore écrits. « Ce qui nous a convaincus, c’est l’aventure : ce genre de projet avec beaucoup d’ampleur peut nous séduire. Et chez Laurent [Beccaria, fondateur de la maison, NdR], il y a soudain une petite lueur qui se met à briller dans ses yeux. »Et d’ajouter : « Antonion Scurati s’attaque à un personnage historique que l’on a l’impression de connaître, pour en dévoiler bien plus. C’est le type de dynamique de récit entre fiction et documentaire que l’on pouvait retrouver dans HHHH de Laurent Binet ou La disparition de Josef Mengele, d’Olivier Guez. »Antonion Scurati raconte « une histoire sans rien concéder de la complexité du sujet. Et pourtant, il s’adapte aux logiques d’aujourd’hui, avec des chapitres courts. C’est véritablement de l’histoire, et non une forme de vulgarisation. D’autant qu’il propose des documents qui sont pour certains inédits en français. »Le roman M. Filio del secolo, aura nécessité près de 7 années pour l’écriture. Il s'est vendu à plus de 160 000 exemplaires en en Italie, avec une traduction dans 29 pays.