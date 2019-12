Le numérique : un levier pour l’édition pakistanaise ? 

Photo Facebook - Karachi International Book Fair 2018

La solution du numérique ?

Le Salon international du livre de Karachi est une manifestation littéraire qui rassemble chaque année un nombre non négligeable de visiteurs. Organisée par l’Association nationale des éditeurs du Pakistan (The Pakistan Publisher and Bookseller Association), et en partenariat avec l'organisation gouvernementale National Book Fundation, elle devrait accueillir pour cette 15e édition 400 000 visiteurs.Mais malgré l'attractivité que pourrait représenter ce fort taux de population du pays – où, qui plus est, l’anglais est la langue officielle – les efforts déployés par les organisateurs du Salon pour conférer aux éditeurs pakistanais davantage de visibilité à l'échelle internationale ne semblent pas payants d’avance. En effet, comme le remarque The New publishing standard , « seuls 36 exposants venus de 17 pays étaient présents ». Un chiffre bien maigre comparé aux 250 éditeurs présents pour le seul territoire du Pakistan.Face à ce manque d’intérêt de la part de leurs homologues étrangers, le numérique pourrait bien être le levier des éditeurs pakistanais.Comme le précise The New publishing standard, le Pakistan est en phase de devenir un pays comprenant le plus grand nombre d'utilisateurs d’Internet: « Le taux de couverture de l’Internet sur le territoire pakistanais est maintenant de 73% et croît rapidement. Cela signifie que pour une population de 204 millions d’habitants, le Pakistan commencera en 2020 avec 71,6 millions de personnes en ligne. Ce qui est plus que le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Pakistan est le 13e plus grand pays du monde en terme d'utilisateurs d’Internet. »Une forte présence sur le web dont les éditeurs pakistanais pourraient bien tirer profit. Car les lecteurs ne manquent pas dans cette région du monde, comme en témoigne le million de titres vendus lors de la foire du livre d’occasion organisée par Big Bad Wollf Books dans la ville de Lahore en mai dernier.En effet, le numérique pourrait représenter un outil non négligeable pour les éditeurs, en ce qu’il leur permettrait non seulement de proposer des livres à des prix plus abordables – coût de l’impression en moins – mais aussi une plus large visibilité mondiale.