Le Pape François publiera son prochain ouvrage chez Flammarion

crédit photo : catholicism, CC BY NC SA 2.0

« C’est un grand honneur pour nous d’accueillir de nouveau le Pape François dans notre catalogue. La publication de ce texte, extrêmement attendu en ces temps troublés et complexes, s’inscrit dans la continuité de nos engagements. Il constituera un événement éditorial et connaitra un retentissement planétaire. »Le contenu du livre et son titre seront communiqués ultérieurement. Le livre qui paraîtra avant la fin de l’année fera l’objet d’un lancement international.Pour rappel. Flammarion est l’éditeur du livre du Pape François L’Eglise que j’espère, paru en 2014 (trad. François Euvé, Hervé Nicq et François Livi). Le groupe a également publié Jésus de Nazareth, sorti en 2007 (trad. Dieter Hornig, Marie-Ange Roy et Dominique Tassel), et L’Enfance de Jésus sorti en 2012 (trad. Marie des Anges Cayeux, Jean Landousies et Jean-Marie Speich), tous deux signés du Pape Benoit XVI.En 2005, la maison avait également sorti Mémoire et Identité, du Pape Jean-Paul II (trad. François Donzy).