Le Paradoxe Temporel, un futur café-librairie steampunk à Metz

Beaucoup de lecteurs rêvent de gros fauteuils douillets, de longs rayonnages de livres, le tout accompagné d’une tasse de thé fumant. Et bien, c’est le cocon victorien que Natacha Variengien souhaite offrir aux habitants de Metz avec le Paradoxe Temporel. Afin d’ouvrir à l’automne 2018, l’ancienne juriste fait appel à ses futurs habitués en ouvrant une campagne de financement participatif sur le site KisskissBangbang.





Natacha Variengien compte bien réaliser son rêve de jeunesse, ouvrir un café-librairie indépendant en hommage au courant steampunk. Alors ambiance rétro futuriste à prévoir pour ce futur lieu de rendez-vous des lecteurs férus de l’époque victorienne en littérature et de tout ce qui s'en rapproche. Décor chromé, tasses de porcelaine et décor d’étude Sherlockienne, la décoration est toute trouvée.



Mais le steampunk c’est quoi au juste ? Le genre est encore discret en France et pourtant, Jules Verne en est l’une des références. Les intrigues se déroulent généralement à l’époque victorienne mettant en scène dandys et dames en corset. L’univers se base sur une uchronie présentant des technologies futuristes telles que les machines à vapeur et autre systèmes de rouages cuivrés utilisés dans un passé où ils n’existent pas encore. Les récits Steampunk livrent une version du futur telle que les habitants du 19e siècle auraient pu l’imaginer, faite de laiton, de bois, de cuir et de dentelle.